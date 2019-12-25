В Петербурге осудят "мастера", взявшего более 370 тысяч за ремонт компьютера

Мошеннику грозит наказание до шести лет лишения свободы.

Стало известно, что перед Василеостровским районным судом предстанет злоумышленник, который взял за ремонт компьютера более 370 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Следствие установило, что мужчина вызвал мастера по объявлению, а тот осмотрел технику без договора. Злоумышленник запросил за свои услуги 370 тысяч рублей. Потерпевший обратился в полицию, где было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее мы писали, что полицейские задержали подозреваемого в обмане служителя церкви Петербурга на 42 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV