Полицейские задержали подозреваемого в обмане служителя церкви Петербурга на 42 тыс. рублей

Мужчина представился предпринимателем и намеревался сделать крупное пожертвование.

Злоумышленник обманным путем завладел 42 тыс. рублей, которые принадлежали служащему Петербургской епархии. Полиция задержала подозреваемого, он признал свою вину, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Потерпевший обратился в полицию Центрального района 13-го октября. Он сообщил, что накануне незнакомец представился ему состоятельным бизнесменом и предложил пожертвование в 3 млн рублей. Однако сразу же вместо денег предложил в дар 38 автомобилей, груженных стройматериалами. Дорогу транспортным средствам должен был оплатить служителей, он отдал за топливо 42 тыс.рублей, но "дара" так и не получил.

Полицейские установили, что мошенник на маршрутке уехал в Великий Новгород, где его и задержали правоохранители. 36-летний мужчина без определенного места жительства проживает в Мурманске. Сотрудники МВД полагают, что это не единственный эпизод противоправной деятельности у задержанного.

Ранее суд в Петербурге отпустил мужчину, ограбившего церковную лавку.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО