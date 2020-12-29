Аэропорт "Пулково" стал лучшим аэропортом Европы

В конкурсе участвовали 75 аэропортов Европы.

В четверг, 21 января, петербургский аэропорт "Пулково" признали лучшим аэропортом в Европе, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы".

Выбор производился среди 75 аэропортов Европы Международным советом аэропортов по общей удовлетворенности пассажиров качеством обслуживания. Суммарно "Пулково" признали лучшим в I, III и IV кварталах 2020 года. Кроме этого, оценивался состав сотрудников по 34 параметрам. Также жюри оценивало доступность навигации, чистоту, комфортность залов ожидания, доступность ресторанов и магазинов.

Ранее мы писали, что аэропорт "Пулково" 21 января работает без отмен и задержек.

Фото: пресс-служба "Пулково"