Аэропорт Пулково 21 января работает без отмен и задержек

Все запланированные на день рейсы обещают состояться.

В четверг, 21 января, аэропорт Пулково работает без отмен и задержек рейсов. Об этом говорят данные онлайн-табло.

Ни один рейс с полуночи и до полуночи не перенесли и не планируют переносить, все самолеты вылетят согласно расписанию. В четверг готовятся преимущественно перелеты по России, однако есть и несколько вылетов за границу: в Ларнаку, Стамбул, Франкфурт-на-Майне, Анталью.

Актуальные изменения можно посмотреть на официальном сайте аэропорта, где данные о вылетах и прилетах постоянно обновляются.

Ранее мы рассказывали, что пассажиропоток Пулково за год сократился почти вдвое.

Фото: Piter.TV