Аэропорт Пулково 21 января работает без отмен и задержек

В четверг, 21 января, аэропорт Пулково работает без отмен и задержек рейсов. Об этом говорят данные онлайн-табло.
Ни один рейс с полуночи и до полуночи не перенесли и не планируют переносить, все самолеты вылетят согласно расписанию. В четверг готовятся преимущественно перелеты по России, однако есть и несколько вылетов за границу: в Ларнаку, Стамбул, Франкфурт-на-Майне, Анталью.
Актуальные изменения можно посмотреть на официальном сайте аэропорта, где данные о вылетах и прилетах постоянно обновляются.
Ранее мы рассказывали, что пассажиропоток Пулково за год сократился почти вдвое.
Фото: Piter.TV
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