Пассажиропоток Пулково за год сократился почти вдвое

На сегодняшний день Пулково принимает международные рейсы из Великобритании, Танзании, Турции и Швейцарии.

В Пулково за 2020 год обслужили в два раза меньше пассажиров, чем годом ранее. Показатели упали до уровня 2012 года. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

По данным аналитиков, в 2020 году Пулково обслужил около 11 млн пассажиров. Однако в этом году ожидается рост пассажиропотока до 30%. Таким образом воздушная гавань Петербурга примет до 14,3 млн человек.

В настоящий момент, Пулково принимает международные рейсы из Великобритании, Танзании, Турции и Швейцарии.

Ранее мы сообщали о том, что перелёты между Хельсинки и Петербургом возобновят с 28 января.

Фото: Piter.TV