Следователя МВД в Петербурге отправили под арест по делу о взятке

Подсудимая признала свою вину.

Стал известен результат заседания суда по делу о взяточничестве в отношении 32-летней старшего следователя УМВД по Фрунзенскому району Сабины Адамян. Ее отправили под стражу до 18 декабря. Подробности 23 октября приводят в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Отмечается, что подсудимая признала свою вину, просила домашний арест.

Ранее отмечалось, что майора юстиции задержали в ночь на 20 октября. Взяткодателем выступил бизнесмен, фигурирующий в экономическом деле по выводу денег за границу.

По версии следствия, Адамян пообещала не привлекать его к уголовной ответственности. В обмен она попросила 10 млн рублей. Позже сумма снизилась до 6 млн, а потом упала до 4,5 млн рублей. Оказалось, что коммерсант участвовал в оперативном мероприятии.

Фото: Piter.tv