Следователи завели уголовное дело на заместителя председателя комитета Ленобласти по строительству Сергея Шалыгина. Его подозревают в деле о получении взятки в 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского Следкома в субботу, 4 февраля.
По версии следователей, чиновник взял полмиллиона рублей с предпринимателя за гарантию победы в электронных торгах. Чиновник попался с поличным на проспекте Маршала Блюхера.
Следователи начали расследование. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы за взятку.
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Фото: Piter.tv
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