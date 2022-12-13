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Следователи завели уголовное дело на заместителя председателя комитета Ленобласти по строительству
Сегодня, 16:38
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Следователи завели уголовное дело на заместителя председателя комитета Ленобласти по строительству

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Сергей Шалыгин заподозрен в деле со взяткой в полмиллиона рублей.

Следователи завели уголовное дело на заместителя председателя комитета Ленобласти по строительству Сергея Шалыгина. Его подозревают в деле о получении взятки в 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского Следкома в субботу, 4 февраля.

По версии следователей, чиновник взял полмиллиона рублей с предпринимателя за гарантию победы в электронных торгах. Чиновник попался с поличным на проспекте Маршала Блюхера.

Следователи начали расследование. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы за взятку.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге подняли премии сотрудникам полиции и народным дружинникам.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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