В Ленобласти двух рабочих засыпало камнями и землей при обрушении колодца

Их тела нашли на глубине около семи метров.

Следователи Ленинградской области выясняют обстоятельства гибели двух рабочих, которые упали в колодец. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по области.

По данным следствия, двое мужчин 1979 и 1991 гг. рождения рыли колодец в деревне Пигелево Ломоносовского района. В ходе выполнения работ произошло обрушение колодца, в результате чего рабочих засыпало камнями и землей. Их тела нашли сотрудники МЧС на глубине около семи метров.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также причины и условия, способствовавшие произошедшему.

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Фото: lenobl.sledcom.ru