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Следователи возбудили уголовное дело после гибели трех мужчин в Пушкине
Сегодня, 13:06
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nadezhda_sib

Следователи возбудили уголовное дело после гибели трех мужчин в Пушкине

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Признаки насильственной смерти отсутствуют.

Следственные органы СК России по Петербургу возбудили уголовное дело после обнаружения тел трех мужчин в металлическом вагончике в Пушкине, сообщила пресс-служба ведомства.

Трупы обнаружили накануне, вечером 3-го декабря. Они находились в бытовке, признаки насильственной смерти отсутствуют. 

По предварительным данным, мужчины могли отравиться угарным газом в результате неосторожного обращения с огнем. Как ранее узнал Piter.TV от своего источника, в бытовке находился таз с углями. У погибших не было определенного места жительства. 

В настоящее время осмотрено место происшествия, назначены различные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается. 

Фото: pixabay.com

Теги: бытовка, пожар, труп, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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