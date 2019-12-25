Следователи возбудили уголовное дело после гибели трех мужчин в Пушкине

Признаки насильственной смерти отсутствуют.

Следственные органы СК России по Петербургу возбудили уголовное дело после обнаружения тел трех мужчин в металлическом вагончике в Пушкине, сообщила пресс-служба ведомства.

Трупы обнаружили накануне, вечером 3-го декабря. Они находились в бытовке, признаки насильственной смерти отсутствуют.

По предварительным данным, мужчины могли отравиться угарным газом в результате неосторожного обращения с огнем. Как ранее узнал Piter.TV от своего источника, в бытовке находился таз с углями. У погибших не было определенного места жительства.

В настоящее время осмотрено место происшествия, назначены различные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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