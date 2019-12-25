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Три человека погибли в результате пожара около военной части в Пушкине
Сегодня, 9:02
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nadezhda_sib

Три человека погибли в результате пожара около военной части в Пушкине

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По предварительной информации, это произошло из-за отравления.

В металлическом вагончике в Пушкине в результате пожара погибли трое мужчин. По предварительным данным, они решили развести костер и отравились смесью дымов, узнал Piter.TV от источника.

Пожар произошел вечером 3-го декабря на Саперной улице, 63. Рядом расположена территория Западного военного округа (ЗВО). В металлическом вагоне типа кунг обнаружили три тела ― мужчин 1972,1977 годов рождения. Личность третьего гражданина не установлена. У всех не было определенного места жительства. 

В вагончике в тазу находились угли, при этом внешних ожогов у погибших не было, как и открытого горения. 

На месте работали следователи, прокурор, полиция, представитель ЗВО.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водитель выпал из маршрутки на Московском проспекте. 

Фото: pixabay.com

Теги: костер, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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