Три человека погибли в результате пожара около военной части в Пушкине

По предварительной информации, это произошло из-за отравления.

В металлическом вагончике в Пушкине в результате пожара погибли трое мужчин. По предварительным данным, они решили развести костер и отравились смесью дымов, узнал Piter.TV от источника.

Пожар произошел вечером 3-го декабря на Саперной улице, 63. Рядом расположена территория Западного военного округа (ЗВО). В металлическом вагоне типа кунг обнаружили три тела ― мужчин 1972,1977 годов рождения. Личность третьего гражданина не установлена. У всех не было определенного места жительства.

В вагончике в тазу находились угли, при этом внешних ожогов у погибших не было, как и открытого горения.

На месте работали следователи, прокурор, полиция, представитель ЗВО.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водитель выпал из маршрутки на Московском проспекте.

Фото: pixabay.com