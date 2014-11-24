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Следователи выясняют обстоятельства обрушения балконов жилого дома в Светогорске
Вчера, 12:13
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Следователи выясняют обстоятельства обрушения балконов жилого дома в Светогорске

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С верхних этажей девятиэтажного дома в Выборгском районе обвалились два балкона.

Следственный комитет России по Ленинградской области объявил о начале доследственной проверки по факту обрушения балконов с жилого дома в Выборгском районе. Информация об этом приводится на сайте ведомства. 

Инцидент произошел 10 июля 2021 года на улице Лесной в городе Светогорск Выборгского района. В пятом часу с девятого и восьмого этажа дома №5, панельного здания 1980 года постройки, обвалились два балкона. На место выехали сотрудники полиции, следователи и дежурная смена МЧС. При обрушении конструкций никто не пострадал; ближе к вечеру остатки дефектных балконов были демонтированы спецбригадой. 

Ранее с дома на Непокоренных обрушилась штукатурка. 

Фото: пресс-служба следственного комитета по Ленобласти 

Теги: ветхое и аварийное жилье, выборгский район ленобласти, два балкона, светогорск, ск проводит проверку, чп в регионе
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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