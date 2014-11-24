Следователи выясняют обстоятельства обрушения балконов жилого дома в Светогорске

С верхних этажей девятиэтажного дома в Выборгском районе обвалились два балкона.

Следственный комитет России по Ленинградской области объявил о начале доследственной проверки по факту обрушения балконов с жилого дома в Выборгском районе. Информация об этом приводится на сайте ведомства.

Инцидент произошел 10 июля 2021 года на улице Лесной в городе Светогорск Выборгского района. В пятом часу с девятого и восьмого этажа дома №5, панельного здания 1980 года постройки, обвалились два балкона. На место выехали сотрудники полиции, следователи и дежурная смена МЧС. При обрушении конструкций никто не пострадал; ближе к вечеру остатки дефектных балконов были демонтированы спецбригадой.

Ранее с дома на Непокоренных обрушилась штукатурка.

Фото: пресс-служба следственного комитета по Ленобласти