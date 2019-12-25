С дома на Непокоренных опять обрушилась штукатурка

Со здания Минобороны осыпается штукатурка, но никто не реагирует.

С дома № 4 по проспекту Непокоренных уже не первый раз падает штукатурка. Очередное обрушение произошло сегодня утром. Об этом рассказали "Невские новости" 6 июня.

Очевидцы и жители района жалуются на отсутствие реакции со стороны администрации района. Они не понимают, почему опасную территорию власти не могут хотя бы оградить.

Представители администрации Калининского района уточняют, что на место обвала отправили техников, сейчас там осматривают территорию. Решить проблему не удается из-за того, что здание принадлежит Минобороне.

Ранее на Piter.tv подготовили материал, в котором указаны адреса, где за последние 5 лет обрушалась лепнина.

Фото: pixabay