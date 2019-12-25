Следователи ведут проверку после травмирования мальчика на скалодроме в ТЦ

Ребенок упал с трехметровой высоты.

Петербургские следователи проводят доследственную проверку по факту травмирования восьмилетнего мальчика на аттракционе в торговом центре Приморского района. Об этом рассказали в пресс-службе следкома.

Известно, что вечером 12 ноября ребенок упал с трехметровой высоты на "Скалодроме", мальчика госпитализировали с различными травмами. Теперь следователи выясняют обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее мы писали, что двухлетний малыш погиб, выпав из окна шестого этажа в Сосновом Бору.

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