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Следователи ведут проверку после травмирования мальчика на скалодроме в ТЦ
Сегодня, 13:25
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Следователи ведут проверку после травмирования мальчика на скалодроме в ТЦ

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Ребенок упал с трехметровой высоты.

Петербургские следователи проводят доследственную проверку по факту травмирования восьмилетнего мальчика на аттракционе в торговом центре Приморского района. Об этом рассказали в пресс-службе следкома.

Известно, что вечером 12 ноября ребенок упал с трехметровой высоты на "Скалодроме", мальчика госпитализировали с различными травмами. Теперь следователи выясняют обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее мы писали, что двухлетний малыш погиб, выпав из окна шестого этажа в Сосновом Бору.

Фото: pixabay

Теги: ребенок, скалодром, травмирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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