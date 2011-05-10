Следователи в Москве ходатайствуют об аресте обвиняемого в убийстве малолетнего внука 

Мужчина множество раз ударил мальчика, впечатав его головой в стену.

Представители Следственного комитета России по Москве ходатайствуют в Хорошевском районном суде об аресте обвиняемого в убийстве малолетнего внука. Соответствующей информацией сотрудники пресс-службы надзорного ведомства по столице поделились в социальных сетях. Они уточнили, что ведется уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105УК РФ. Специалисты считают, что вечером 5 апреля злоумышленник состоянии алкогольного опьянения на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес множественные удары руками по телу своего внука 2023 года рождения. Трагедия разыгралась в одной из еквартир многоэтажного здания, расположенного по улице Твардовского. Подозреваемый неоднократно ударил мальчика головой и туловищем о стену и пол. В результате от полученных повреждений ребенок погиб на месте происшествия.

Фигуранту предъявлено обвинение. В ходе допроса он частично признал вину. С обвиняемым проведена проверка показаний на месте. пресс-служба СК РФ по Москве

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Фото и видео: Telegram / Столичный СК