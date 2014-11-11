Полицейский достал для друга 32 игровых автомата из служебного хранилища и попался

Материалы дела, предоставленные ФСБ и СК, переданы для изучения в суд.

На территории города Красноярска завершено расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудников полиции, обвиняемых в должностных преступлениях. В социальных сетях сотрудники пресс-службы регионального управления российских правоохранительных органов пояснили, что в зависимости от роли в криминальной деятельности сообщники обвиняются по части 1 статьи 286, части 2 статьи 290, пункту "б" части 3 статьи 291.1, пункту "в" части 5 статьи 290, части 1 статьи 174.1 УК РФ. Речь идет о превышении должностных полномочий, получении взятки в значительном и крупном размере, посредничество во взяточничестве, а также легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. Расследование проводилось по материалам, предоставленным ФСБ РФ.

В надзорном ведомстве установили, что в ноябре 2019 года начальник ОЭБиПК МУ МВД России "Красноярское", занимавший в 2019 году рабочее место старшего оперуполномоченного по особо важным делам, незаконно обеспечил доступ в хранилище МВД своему знакомому. Оперативник передал в пользование злоумышленнику не менее 32 игровых автоматов, а также два покерных стола. Благодаря этому оборудованию второй частник схемы смог организовать азартные игры в городе. Также в 2020 и 2023 году начальник отдела получил от этого же знакомого взятки на общую сумму 45 тысяч рублей за попустительство по службе. Оно выражалось в покровительстве незаконной игорной деятельности.

В 2023 году полицейский обратился к вышестоящему руководителю - заместителю начальника отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю. Он попросил за денежное вознаграждение не проводить оперативно-розыскные мероприятия в отношении своего знакомого. Взятка была дана в виде криптовалюты. Ее сумма эквивалентна 338 тысячам рублей. Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу. пресс-служба МВД РФ по Красноярскому краю

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Фото и видео: ГСУ СК по Красноярскому краю