Петербуржец обнаружил в телефоне 8-летней дочери порно с ее участием

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов занимаются расследованием обстоятельств появления контента порнографического характера в мобильном устройстве дочери местного жителя, прибывшей погостить из Москвы. Как сообщает 78.ru, 35-летний мужчина обратился за помощью в полицию 5 апреля. Он пояснил, что девочка постоянно живет с матерью в Москве, а к нему приехала на время его отпускного периода.

Отец случайно наткнулся в телефоне дочери на фото- и видеоматериалы интимного характера, где запечатлена она сама. По мнению отца, место съемки, вероятно, является квартирой бабушки ребенка, находящейся в Подмосковье.

Полученная информация была передана полицией в следственный отдел по Приморскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что етербургская полиция раскрыла схему оформления фиктивных браков с мигрантами из арабских стран.

Фото: Piter.TV