Жительница Мурино арестована за фиктивные браки с мигрантами

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Сотрудники полиции Петербурга выявили очередной случай нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В Мурино была задержана женщина, подозреваемая в участии в схеме фиктивных браков, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Задержанная являлась сообщницей другой жительницы города, которая имеет связи в этнических сообществах и занималась организацией браков с россиянами для иностранных граждан. Последняя в настоящий момент находится под стражей.

По данным следствия, на счету обеих женщин числится организация трех фиктивных браков, заключенных в период с марта 2019 года по сентябрь 2023 года. 32-летняя задержанная последовательно вступала в брак с иностранцами, получавшими на этом основании необходимые документы, после чего разводилась и заключала следующий брак.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). За такие деяния обвиняемым грозит до десяти лет тюремного заключения. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полиция передала материалы в миграционные органы для рассмотрения вопросов, связанных со статусом иностранцев.

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Фото: Piter.TV