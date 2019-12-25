Следователи проверяют незаконную свалку в Ломоносовском районе

В Низинском сельском поселении Ломоносовского района проводится проверка несанкционированной свалки отходов. Об этом сообщил областной СУ СК РФ.
Следователи установили, что владелец захламленной территории является физическим лицом. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.
В скором времени по результатам следственных действий будет вынесено решение о мере пресечения.
Ранее мы рассказали о том, что в Красносельском районе Северной столицы ликвидируют две больших свалки.
Фото: Pixabay
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