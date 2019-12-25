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Следователи проверяют незаконную свалку в Ломоносовском районе
Сегодня, 17:06
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lizapoluda

Следователи проверяют незаконную свалку в Ломоносовском районе

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Участок принадлежит физическому лицу.

В Низинском сельском поселении Ломоносовского района проводится проверка несанкционированной свалки отходов. Об этом сообщил областной СУ СК РФ.

Следователи установили, что владелец захламленной территории является физическим лицом. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

В скором времени по результатам следственных действий будет вынесено решение о мере пресечения.

 Ранее мы рассказали о том, что в Красносельском районе Северной столицы ликвидируют две больших свалки.

Фото: Pixabay

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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