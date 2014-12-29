Следователи провели встречу с петербуржцами по вопросам благоустройства Муринского парка

На приеме зафиксировали жалобы инициативной группы жителей, которые заявили, что в ходе работ повреждаются имеющиеся деревья, нарушена дренажная система парка, в связи с чем происходит затопление его территории.

Заместитель руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Максим Хлюпин провел выездной прием горожан по вопросам благоустройства Муринского парка. В мероприятии поучаствовали местные жители, руководитель следственного отдела по Калининскому району Александр Несвит, следователь и криминалисты, депутат парламента Алексей Зинчук. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

Максим Хлюпин в ходе встречи отметил, что в следственном отделе по Калининскому району проводят доследственную проверку по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами из числа районной администрации при проведении благоустройства Муринского парка. На приеме зафиксировали жалобы инициативной группы жителей, которые заявили, что в ходе работ повреждаются имеющиеся деревья, нарушена дренажная система парка, в связи с чем происходит затопление его территории. Кроме того, по их словам, рулонный газон уложен некачественно, отсутствуют зеленые насаждения, указанные в смете по благоустройству.

Следователем совместно с криминалистами СЭЦ СК РФ проведен осмотр парка с целью фиксации указанных петербуржцами нарушений по благоустройству.

Обращаясь к местным жителям, Максим Хлюпин сообщил, что в рамках процессуальной проверки будет дана оценка действиям должностных лиц из числа администрации Калининского района, ответственных за выполнение благоустройства, а также назначена комплексная судебная экспертиза. Следователями выполняется комплекс иных проверочных мероприятий, направленных на принятие законного и обоснованного решения по результатам проведения проверки. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее качеством благоустройства парка заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин. Следственные органы регионального подразделения по данному факту проводят процессуальную проверку по ст. 293 УК РФ (халатность).

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу