В Федеральной таможенной службе проходят обыски

Следственные действия проходят в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Сотрудники Следственного комитета пришли с обысками в Федеральную таможенную службу (ФТС) и ее подразделения. Об этом сообщает ТАСС.

Следственные действия проходят в рамках уголовного дела о мошенничестве. Под подозрение попал начальник управления таможенного дознания, генерал-лейтенант Александр Кизлык, а также его заместитель по фамилии Серебро и заместители начальников Внуковской и Домодедовской таможен Константин Мишин и Юрий Черкашин.

Сотрудников ФТС и ее подразделений заподозрили в получении взятки в феврале 2019 года. По данным СК, предприниматели заплатили 140 тысяч долларов, пытаясь избежать конфискации товаров и возбуждения уголовного дела за попытку провезти через таможню партию обуви с недостоверной декларацией.

Ранее мы писали, что сотрудника петербургской полиции посадили под домашний арест за получение взятки.

Видео: YouTube / ФТС России