Следователи прибыли на место крушения Ан-26 в Хабаровском крае

На месте работают спасатели.

На место крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае для осмотра прибыли следователи. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

В сообщении говорится, что крушение самолета произошло в труднодоступной таежной местности Большехехцирском заповеднике на сопке. На месте уже работают спасатели.

Уже были допрошены диспетчеры, контролировавшие полеты Ан-26, а также руководитель полета.

Ранее мы писали, что главу СУ СК по Пермскому краю нашли мертвым в сорбственном доме. По предварительной информации, это был суицид.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации