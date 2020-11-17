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Следователи прибыли на место крушения Ан-26 в Хабаровском крае

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На месте работают спасатели.

На место крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае для осмотра прибыли следователи. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

В сообщении говорится, что крушение самолета произошло в труднодоступной таежной местности Большехехцирском заповеднике на сопке. На месте уже работают спасатели.

Уже были допрошены диспетчеры, контролировавшие полеты Ан-26, а также руководитель полета. 

Ранее мы писали, что главу СУ СК по Пермскому краю нашли мертвым в сорбственном доме. По предварительной информации, это был суицид. 

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации

Теги: место крушения самолета ан-26, следователи
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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