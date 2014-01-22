Главу СУ СК по Пермскому краю нашли мертвым дома

Он возглавлял управление с 2018 года.

Глава следственного управления СК РФ по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев был найден мертвым в своем доме. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, это был суицид.

Сегодня с собой покончил руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев. Он был найден мертвым в своем доме, - сказал источник.

По предварительной информации, самоубийство со службой не связано.

По предварительным данным, самоубийство Сарапульцева не связано со службой, в частности с ЧП в университете в Перми, - сказал он.

В настоящий момент выясняются причины произошедшего. Сарапульцев с 2018 года возглавлял следственное управление СК по Пермскому краю.

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Видео: Telegram / SHOT