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Следователи обвинили во взяточничестве одну из экс-руководителей центра развития НКО Забайкалья
Сегодня, 11:43
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lesjasap

Следователи обвинили во взяточничестве одну из экс-руководителей центра развития НКО Забайкалья

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Следствие ходатайствует о взятии чиновницы под стражу.

Следователи обвинили во взяточничестве одну из экс-руководителей центра развития НКО Забайкалья. Об этом местным журналистов сообщили в региональном надзорном ведомстве. Подозреваемой в уголовном деле стала бывшая руководительница одного из департаментов центра развития. Ее считают причастной к получению взятки в особо крупном размере. В настоящее время Ирина Радецкая задержана. В СМИ уточнили, что женщина занималась грантами.

Следственный комитет полагает, что фигурантка расследования в апреле 2021 года получила от главы местной НКО около 194 тысяч рублей за помощь в получении гранта из бюджета региона. Согласно законодательству, обвиняемой может грозить  лишение свободы на срок до 12 лет со штрафом, равном 6-кратной сумме взятки или штраф до 4 млн рублей. Чиновницу просят взять под стражу.

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Фото: Piter.tv

Теги: взятка, забайкалье, нко
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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