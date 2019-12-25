Следствие ходатайствует о взятии чиновницы под стражу.

Следователи обвинили во взяточничестве одну из экс-руководителей центра развития НКО Забайкалья. Об этом местным журналистов сообщили в региональном надзорном ведомстве. Подозреваемой в уголовном деле стала бывшая руководительница одного из департаментов центра развития. Ее считают причастной к получению взятки в особо крупном размере. В настоящее время Ирина Радецкая задержана. В СМИ уточнили, что женщина занималась грантами.

Следственный комитет полагает, что фигурантка расследования в апреле 2021 года получила от главы местной НКО около 194 тысяч рублей за помощь в получении гранта из бюджета региона. Согласно законодательству, обвиняемой может грозить лишение свободы на срок до 12 лет со штрафом, равном 6-кратной сумме взятки или штраф до 4 млн рублей. Чиновницу просят взять под стражу.

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Фото: Piter.tv