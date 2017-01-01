Следователи начали проверку после падения шкафа на малыша в Петроградском районе

Мальчик находится в больнице. У него диагностировали серьезные травмы.

В Петербурге следственный комитет начал проверку после падения тяжелой мебели на полуторагодовалого мальчика. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Накануне, 24 июля, мальчика придавило шкафом на Каменноостровском проспекте. Ребенка госпитализировали в детскую больницу. Медики диагностировали у него ушиб головного мозга, черепно-мозговую травму, переломы и внутреннее кровотечение. Сейчас малыш находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи пытаются спасти его жизнь.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Тельмана госпитализировали школьницу с отравлением неизвестным веществом.

Фото: Piter.tv