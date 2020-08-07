Следователи начали проверку из-за задержания россиян в Минске

Следственный комитет даст оценку произошедшему с правовой точки зрения.

Следователи СК РФ начали проверку из-за задержания россиян в Минске. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко, пишет "Лента.ру".

Главное следственное управление устанавливает обстоятельства, в результате которых на территории Белоруссии задержали 33 граждан РФ. После этого Следственный комитет даст оценку произошедшему с правовой точки зрения.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Одной из тем стало задержание 33-х россиян. Главы государств надеются, что урегулировать данную ситуацию получится при взаимопонимании, которое характерно для сотрудничества двух стран.

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