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Следователи начали проверку из-за задержания россиян в Минске

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Следственный комитет даст оценку произошедшему с правовой точки зрения.

Следователи СК РФ начали проверку из-за задержания россиян в Минске. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко, пишет "Лента.ру".

Главное следственное управление устанавливает обстоятельства, в результате которых на территории Белоруссии задержали 33 граждан РФ. После этого Следственный комитет даст оценку произошедшему с правовой точки зрения.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Одной из тем стало задержание 33-х россиян. Главы государств надеются, что урегулировать данную ситуацию получится при взаимопонимании, которое характерно для сотрудничества двух стран.

Видео:YouTube / АТН: новости Беларуси и мира

Теги: белоруссия, задержание, следственный комитет, чвк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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