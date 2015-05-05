Следователи красноярской полиции вернули пяти потерпевшим похищенные аферистами 800 тысяч рублей

Мошенники представлялись своим жертвам "электриками".

Следователями правоохранительных органов из "Красноярского" завершено расследование уголовного дела по обвинению четверых сообщников в серии мошеннических преступлений, совершённых в отношении жителей Красноярского края. Известно, что аферисты представлялись сотрудниками, которые должны заменить электропроводку в квартире. К одной из пострадавших женщин двое "электриков" подошли прямо на улице. Женщина впустила мужчин в помещение для проведение работ. Пока один из злоумышленников осматривал счетчик, второй украл из квартиры 435 тысяч рублей. Вторая пара злоумышленников действовала по аналогичной схеме.

Установлено, что с 17 по 19 апреля этого года злоумышленники обманули пятерых красноярских пенсионеров в Свердловском, Ленинском и Железнодорожном районах города. Общая сумма ущерба превысила 800 тысяч рублей. пресс-служба МВД РФ

Далее преступники выехали за пределы города. Их автомобиль позже был остановлен инспекторами ДПС на трассе в Боготольском районе. Установлено, четверо жителей соседнего региона приехали в краевой центр специально для совершения мошеннических схем. По факту инцидента возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 и части 2 статьи 159 УК РФ. Полиции удалось вернуть наличные средства потерпевшим. В настоящее время фигуранты расследования содержатся под стражей.

В Мордовии полицейскими по подозрению в сбыте более 2,8 кг гашиша задержаны двое жителей Вологды.

Фото и видео: МВД Медиа