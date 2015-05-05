В Мордовии полицейскими по подозрению в сбыте более 2,8 кг гашиша задержаны двое жителей Вологды

В МВД рассказали о попытке продажи наркотиков в регионе.

В Мордовии российские правоохранительные органы задержали по подозрению в сбыте наркотиков двух жителей Вологды. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы МВД РФ. Специалисты отметили, что фигуранты расследования находились в лесном массиве недалеко от села Атемар. Мужчины 29 и 30 лет передвигались на автомобиле, в котором полиция нашла рюкзак с запрещенными веществами. Внутри сумки находились 30 брикетов гашиша общей массой более 2,8 кг. Предположительно, этот товар один из граждан купил через Интернет на территории Вологодской области. Фигурант расследования намеревался оборудовать тайник в лв Октябрьском районе города Саранска, однако не сумел довести задуманное до конца. К

Кроме того, при его личном досмотре правоохранители обнаружили и изъяли 2,17 грамма мефедрона и 1,03 грамма метадона, которые, с его слов, предназначались для личного потребления. пресс-служба МВД РФ по региону

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ. В настоящее время 29-летнему подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливается причастность его старшего компаньона к криминальной деятельности.

Расследование двух уголовных дел о получении взяток завершено в Петербурге.

Фото и видео: МВД России