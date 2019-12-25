Следователи изъяли телефоны у гимназистов в Петербурге

Во вторник, 19 апреля, стало известно, что следователи изъяли мобильные телефоны у всего класса в гимназии №209 в Петербурге. Об этом сообщает "78.ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Смартфоны забрали у школьников в рамках проверки по факту ложных сообщений о минировании школ. Следователи разыскивают молодого человека, который решил "пошутить".
Ранее мы писали, что за год продажи подержанных гаджетов в Петербурге выросли на 25%. Средняя стоимость смартфона в Северной столице составляет 21 400 рублей.
Фото: pexels
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