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Школьников трех школ Выборга массово эвакуируют
Сегодня, 13:07
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Школьников трех школ Выборга массово эвакуируют

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Учебные заведения получили сообщения о "взрывчатке".

Из трех школ Выборга эвакуировали школьников. Об этом сообщили "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

Неизвестные сообщили о минировании. Местные жители опубликовали фото эвакуированных детей в социальных сетях.

Школы Выборга получили сообщения о минировании. Дети стоят на улицах. В школе № 37 домой отпускают только тех, за кем пришли взрослые, или по звонку классному руководителю.

автор поста в паблике "Интересный Выборг" в Вконтакте

В комментариях местные жители предположили, что тревога была учебная.

Фото: Вконтаке / Выборг ВКонтакте

Теги: лжеминирование, минирование школ, эвакуация школьников
Категории: Лента новостей,

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