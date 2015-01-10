Школьников трех школ Выборга массово эвакуируют

Учебные заведения получили сообщения о "взрывчатке".

Из трех школ Выборга эвакуировали школьников. Об этом сообщили "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Неизвестные сообщили о минировании. Местные жители опубликовали фото эвакуированных детей в социальных сетях.

Школы Выборга получили сообщения о минировании. Дети стоят на улицах. В школе № 37 домой отпускают только тех, за кем пришли взрослые, или по звонку классному руководителю. автор поста в паблике "Интересный Выборг" в Вконтакте

В комментариях местные жители предположили, что тревога была учебная.

Фото: Вконтаке / Выборг ВКонтакте