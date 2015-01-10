Школьников трех школ Выборга массово эвакуируют

Из трех школ Выборга эвакуировали школьников. Об этом сообщили "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Неизвестные сообщили о минировании. Местные жители опубликовали фото эвакуированных детей в социальных сетях.
Школы Выборга получили сообщения о минировании. Дети стоят на улицах. В школе № 37 домой отпускают только тех, за кем пришли взрослые, или по звонку классному руководителю.
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В комментариях местные жители предположили, что тревога была учебная.
Фото: Вконтаке / Выборг ВКонтакте
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