Дети обвиняются по статье 207 УК РФ.

В Красноярске по делу о минировании объектов арестовали двух старшеклассников. Об этом журналистам рассказали представители региональных правоохранительных органов. Следствие считает, что подозреваемые делали рассылку о том, что в ряде учебных объектов находятся бомбы.

Арестовали двоих учащихся 11 класса до 23 февраля, они подозреваются в совершении преступления по части 3 статьи 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). источник ТАСС

Представители пресс-службы Железнодорожного районного суда по городу уточнили прессе, что информация о заключении несовершеннолетних под стражу соответствует действительности. Фигурантами дела стали дети 2004 года рождения.

Напомним, что на протяжении пяти дней в Красноярске полиция получала сообщения о минированиях образовательных учреждений. В общей сложности была проведена эвакуация в 2 тысячах 470 заведениях по региону. По предварительным данным, анонимная рассылка поступала от школьников при помощи электронной почты. Дети заметили, что делали это ради юмористической цели.

Представившийся блогером Юрием Хованским "заминировал" районные суды Петербурга.

Фото: Piter.tv

