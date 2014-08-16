Следователи ищут причину смертельного пожара в Московском районе

СК вскрывает детали рокового возгорания в Московском районе.

В Северной столице сотрудники регионального управления Следственного комитета приступили к комплексу мероприятий, призванных установить первопричины трагического ночного пожара, охватившего жилые помещения в одном из домов Московского района. Информация об этом поступила из официальных источников ГСУ СК России по городу.

Тревожный сигнал о возгорании в здании, расположенном на Витебском проспекте, поступил дежурным службам ночью 24 февраля. Огонь вспыхнул в двух квартирах, площадь охвата пламени в которых достигла 80 кв. метров. Ситуация осложнилась тем, что в соседнем подъезде также загорелись ещё две квартиры, но с меньшей площадью — по 14 "квадратов" каждая. Оперативность реагирования позволила присвоить возгоранию повышенный ранг сложности 1-БИС уже в 5:18 утра. Борьба с огнём велась более часа, и лишь к 6:34 пожарным удалось полностью локализовать горение, после чего дополнительный номер был снят.

Одна женщина скончалась на месте ещё до прибытия медицинских работников. Ещё одна жительница пострадавшего здания была оперативно госпитализирована бригадой скорой помощи, её состояние уточняется врачами. На текущий момент следственным отделом по Московскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу организована доследственная проверка. Ключевые специалисты уже провели тщательный осмотр эпицентра возгорания и прилегающих территорий. В настоящий момент проводятся необходимые экспертизы и проверочные действия, направленные на восстановление полной хронологии событий и выявление всех обстоятельств, приведших к трагедии.

Фото: Piter.TV