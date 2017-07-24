Следователь получил условный срок за уничтожение вещдоков на наркоторговцев

Уничтожение вещественный доказательств почти довела следователя до тюрьмы: в заключении Борисов так и не будет.

В Выборгском районном суде следователя, уничтожившего вещдок по делу о наркоторговцах, приговорили к двум годам тюрьмы. Правда, представитель закона так и не попадет в изоляцию: ему предоставили испытательный срок в течение двух лет. Суд счел, что фигурант дела Андрей Борисов превысил собственные должностные полномочия и специально повредил изъятый у преступников ноутбук с ценными для расследования сведениями. В результате "оплошности", была стерта информация, которая доказывала причастность драгдилеров к продаже запрещенных веществ. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба Объединенных судов по региону.

Сторона обвинения установила, что Борисов смог в тайне перенести ноутбук в неизвестное место, где и совершил акт уничтожения вещественных доказательств. Мужчина повредил операционную систему устройства, поэтому специалисты не смогли восстановить данные.

На заседании сам Борисов вину не признал.

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Фото: Piter.tv

