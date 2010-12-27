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На Маршала Казакова домашний меламут проломил голову 9-месячному малышу
Сегодня, 10:17
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lesjasap
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На Маршала Казакова домашний меламут проломил голову 9-месячному малышу

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Собака напала на ребенка в квартире.

В Первой городской детской больнице по Авангардной улице врачи спасают покусанного собакой младенца. Пес породы меламут прокусил ребенку голову. Маленький пациент находится в тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь.

Инцидент произошел около 13 часов дня 14 мая. В приемный покой учреждения обратились родители пострадавшего. Они рассказали, что сын стал жертвой домашней собаки. Животное напало на мальчика в квартире по улице Маршала Казакова, 32 в Красносельском районе Петербурга. 

У пациента доктора выявили следу укусов, открытую черепно-мозговую травму и оскольчатый перелом теменных костей.

Фото: Pixabay.com

Теги: меламт , младенец , происшествия спб , улица маршала казакова
Категории: Новости СПб Происшествия

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