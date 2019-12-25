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Следком заинтересовался подробностями гибели младенца в Ломоносовском районе
Сегодня, 18:09
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lizapoluda

Следком заинтересовался подробностями гибели младенца в Ломоносовском районе

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Ранее были найдены родители ребенка.

Представители Сосновоборского отдела Следственного комитета Ленинградской области уточняют причины гибели полугодовалого ребенка, которого нашли в Ломоносовском районе. Об этом сообщило региональное Следственное управление СКР.

До возбуждения уголовного дела, специалисты проведут расследование с установлением всех причин и обстоятельств.

Напомним, что тело младенца нашли в емкости с водой в Оржицком сельском поселении было обнаружено тело 7-месячного младенца. Удалось выяснить, что родители ребенка имеют узбекское гражданство: они находятся в СПЗЛ.

Ранее мы рассказали о том, что в Лужском районе Ленобласти утонул рыбак из Петербурга.

Фото: pixabay 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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