Следком заинтересовался подробностями гибели младенца в Ломоносовском районе

Ранее были найдены родители ребенка.

Представители Сосновоборского отдела Следственного комитета Ленинградской области уточняют причины гибели полугодовалого ребенка, которого нашли в Ломоносовском районе. Об этом сообщило региональное Следственное управление СКР.

До возбуждения уголовного дела, специалисты проведут расследование с установлением всех причин и обстоятельств.

Напомним, что тело младенца нашли в емкости с водой в Оржицком сельском поселении было обнаружено тело 7-месячного младенца. Удалось выяснить, что родители ребенка имеют узбекское гражданство: они находятся в СПЗЛ.

Ранее мы рассказали о том, что в Лужском районе Ленобласти утонул рыбак из Петербурга.

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