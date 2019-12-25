Следком заинтересовался подробностями гибели младенца в Ломоносовском районе

Представители Сосновоборского отдела Следственного комитета Ленинградской области уточняют причины гибели полугодовалого ребенка, которого нашли в Ломоносовском районе. Об этом сообщило региональное Следственное управление СКР.
До возбуждения уголовного дела, специалисты проведут расследование с установлением всех причин и обстоятельств.
Напомним, что тело младенца нашли в емкости с водой в Оржицком сельском поселении было обнаружено тело 7-месячного младенца. Удалось выяснить, что родители ребенка имеют узбекское гражданство: они находятся в СПЗЛ.
Ранее мы рассказали о том, что в Лужском районе Ленобласти утонул рыбак из Петербурга.
Фото: pixabay
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