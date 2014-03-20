Следком возбудил дело после драки мигрантов в центре Петербурга

Массовая потасовка на Московском проспекте завершилась уголовным расследованием.

Следственный отдел по Адмиралтейскому району Петербурга возбудил уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ) после массовой драки иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

Инцидент произошел поздно вечером 9 сентября у дома № 9 по Московскому проспекту. В конфликте участвовали иностранцы в возрасте от 20 до 28 лет. Полицией были задержаны четверо участников, один пострадал от ранений в грудь и живот. В больнице оказались двое человек.

В отношении задержанных составлены протоколы о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).

Фото: Piter.TV