Петербургские правоохранители пришли с обысками в коттедж саентологов

Подконтрольная саентологической церкви компания подозревается в крупном мошенничестве.

Петербургские правоохранители утром 21 июля нагрянули с обысками в коттедж на Земской улице в поселке Старо-Паново. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что визит полиции связан с деятельностью саентологов. Сам коттедж был построен ликвидированным пять лет назад Потребительским обществом развития производства "Свой дом", которое было подконтрольно саентологической церкви Петербурга. В коттедже проживает сразу несколько семей, поскольку учредитель церкви Ярослав Ювакаев уговорил собственницу земельного участка распродать квартиры дольщикам. На участке, подчеркивает СМИ, запрещено строительство многоквартирного жилого дома, поэтому коттедж является незаконным, а семьи в нем живут без регистрации и правоустанавливающих документов. Известно, что часть жильцов также являются саентологами.

В ходе обысков в коттедже нашли целую библиотеку экстремистской литературы и документы, относящиеся к деятельности компании "Союз долевого строительства", которое возглавляет Ювакаев и которое тоже подконтролько саентологической церкви. Компания стала фигурантом дела о мошенничество в особо крупном размере, поскольку строила несколько ЖК в Ленобласти, но не закончила строительство.

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Фото: Piter.TV