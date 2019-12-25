Следком расследует гибель двух мужчин на западе Москвы

Спасатели на месте происшествия обнаружили, что дверь в жилье заблокирована изнутри крупным бытовым прибором.

Следственный комитет начал расследовать факт гибели двух мужчин, которые выпали из окна квартиры на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает телеканал "360".

По данным СК, у дома по Кунцевской улице днем обнаружили тела двух братьев. Следствие предполагает, что в квартире братьев началось возгорание. Спасатели на месте происшествия обнаружили, что дверь в жилье заблокирована изнутри крупным бытовым прибором. Источник в оперативных службах сообщил "360", что двухкомнатная квартира, из которой выпали погибшие, находится на 16-м этаже дома № 13/6 по Кунцевской улице.

Сейчас завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Ранее мы писали, что выпавший из окна на Ленинском проспекте школьник страдал от платонической любви к однокласснице.

Фото: Piter.tv

