Выпавший из окна на Ленинском проспекте школьник страдал от платонической любви к однокласснице

Для большинства знакомых юноша казался позитивным и счастливым человеком.

Накануне, 23 мая, из окна на Ленинском проспекте, 45, выпал 12-летний школьник. На данный момент уточняются обстоятельства случившегося. Известно, что мальчик воспитывался в дружной и благополучной семье. Об этом сообщили на портале "Невские Новости".

Подросток проживал в полной семье в трехкомнатной квартире. У него было много приятелей и друзей. Школьник успешно учился в школе, занимался игрой на гитаре и был спортсменом. Учителя охарактеризовали его положительно. Для большинства знакомых юноша казался позитивным и счастливым человеком. Однако его друзья признались, что мальчик страдал от безответной любви к своей однокласснице.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv