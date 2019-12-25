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Выпавший из окна на Ленинском проспекте школьник страдал от платонической любви к однокласснице
Сегодня, 10:13
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Выпавший из окна на Ленинском проспекте школьник страдал от платонической любви к однокласснице

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Для большинства знакомых юноша казался позитивным и счастливым человеком.

Накануне, 23 мая, из окна на Ленинском проспекте, 45, выпал 12-летний школьник. На данный момент уточняются обстоятельства случившегося. Известно, что мальчик воспитывался в дружной и благополучной семье. Об этом сообщили на портале "Невские Новости".

Подросток проживал в полной семье в трехкомнатной квартире. У него было много приятелей и друзей. Школьник успешно учился в школе, занимался игрой на гитаре и был спортсменом. Учителя охарактеризовали его положительно. Для большинства знакомых юноша казался позитивным и счастливым человеком. Однако его друзья признались, что мальчик страдал от безответной любви к своей однокласснице.

По факту случившегося возбудили  уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Сестрорецке ребенок заперся в квартире и не мог открыть дверь родителям.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, ленинский проспект, обстоятельства гибели, полиция, школьник выпал из окна
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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