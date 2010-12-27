Следком проверяет обстоятельства смерти двух младенцев в Ленобласти

Девочкам из многодетных семей не было даже полугода.

Следователи проводят проверку в связи со смертью двух младенцев 2018 года рождения в Бокситогорском и Гатчинском районах Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.

Следственный комитет ведет проверку по факту смерти полуторамесячной девочки в городе Бокситогорск. По предвариельным данным, мать покормила и уложила спать ребенка около 23:00 8 сентября, а утром младенец был мертв. Пресс-служба Следкома

Также, ночью с 9 на 10 сентября в поселке Вырица Гатчинского района во сне задохнулась девочка, которой было 3,5 месяца.

Следственный комитет сообщает, что обе семьи многодетные и на учете в полиции не состоят, предварительный осмотр не показал наличия признаков насилия.

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