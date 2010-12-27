Иностранцам смягчили срок за "продажу" ребенка

"Продажа" проходила без оплаты. Родившая женщина отдала ребенка в другую семью без каких-либо документов.

Апелляционная коллегия по уголовным делам Санкт-Петербургского городского суда рассморела жалобу адвоката, который занимался делом троих иностранцев, обвиненных в продаже ребенка без оплаты, только с четвертой попытки. Об этом сообщают российские СМИ.

Осенью 2017 года об этой истории СМИ узнали из Фрунзенского райсуда. Дело в том, что гражданка Лола Тагаевая, приехавшая в Петербург на заработки, забеременела, а мужчина бросил ее из-за этого. Мать запретила возвращаться ей домой с ребенком и без мужа. Аборт делать было слишком поздно, но ей в больнице повстречалась пара, которой как раз сказали о бесплодии. . Женщина и ее гражданский муж уговорили новую знакомую родить малыша и передать его им на воспитание. Только почему-то они решили сделать это в обход закона и все было в порядке, пока эта информация не дошла до оперативников.

Изначально, под стражу хотели заключить лишь биологическую мать Лолу Тагаеву, а приемные родители малыша Холида Юсупова и Ислоилжон Ортиков проходили по делу свиделями. В итоге, прямо в зале суда всем троим дали реальный срок и отягчающее обстоятельство "группа лиц по предварительному сговору".

В итоге, сейчас после множества апелляций, приговор всем троим не отменили, но изменили. С них сняли отягчающее обстоятельство и снизили срок заключения на полгода. Срок, проведеный в СИЗО, будет зачтен в отбытие наказания.

В июле в Красном Селе в "Скорой" ночью умер младенец.

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