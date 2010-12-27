Следком Ленобласти провел личный прием граждан в Выборге

Вчера, 8 августа 2018 года, в Выборге прошел выездной прием граждан. Об этом сообщает Следком Ленинградской области.
Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по Ленинградской области Павел Выменец принял жителей Выборга. Его спрашивали о деятельности сотрудников местного водоканала и кадастровой палаты Ленобласти, рассказывали о некачественных медицинских услугах, о сохранении памятников архитектуры. По результатам личного приема принято одно заявление и назначена проверка, в остальных случаях гражданам дали подробные разъяснения действующего законодательства.
Вчера мы сообщали, что возбуждено дело о банкротстве управляющей организации "Единство": накануне компания сменила владельца.
Фото: Следком Ленинградской области