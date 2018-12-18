В крови водителя-убийцы, въехавшего в толпу на Невском, нашли кокаин

Виновник смертельного ДТП не Невском, которое унесло жизни двоих людей, был под кокаином. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. По данным экспертизы, в крови мужчины, наехавшей на толпу, нашлись наркотические вещества.
Следствие назначило по делу Касымова несколько экспертиз, результаты одной из них стали известны в среду. Она подтвердила, что в крови мужчины в момент ДТП было наркотическое средство — кокаин"
заявили ответственные лица
Напомним, что трагедия произошла вечером 24 февраля. На запись с камеры видеонаблюдения попал водитель, который впускает в себя газ из "веселящего шарика", а через несколько минут проезжает по толпе людей. В результате одной из жертв стал молодой иностранец и женщина. Остальные пострадавшие госпитализированы.
В Куйбышевском суде постановили заключить виновника ДТП под стражу.
Напомним, что отец водителя-убийцы с Невского принес соболезнования родным пострадавших.
Видео: Вконтакте/Дорожный инспектор
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