В крови водителя-убийцы, въехавшего в толпу на Невском, нашли кокаин

Суд постановил отправить мужчину под стражу.

Виновник смертельного ДТП не Невском, которое унесло жизни двоих людей, был под кокаином. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. По данным экспертизы, в крови мужчины, наехавшей на толпу, нашлись наркотические вещества.

Следствие назначило по делу Касымова несколько экспертиз, результаты одной из них стали известны в среду. Она подтвердила, что в крови мужчины в момент ДТП было наркотическое средство — кокаин" заявили ответственные лица

Напомним, что трагедия произошла вечером 24 февраля. На запись с камеры видеонаблюдения попал водитель, который впускает в себя газ из "веселящего шарика", а через несколько минут проезжает по толпе людей. В результате одной из жертв стал молодой иностранец и женщина. Остальные пострадавшие госпитализированы.

В Куйбышевском суде постановили заключить виновника ДТП под стражу.

Напомним, что отец водителя-убийцы с Невского принес соболезнования родным пострадавших.

Видео: Вконтакте/Дорожный инспектор

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