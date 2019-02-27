Отец водителя-убийцы с Невского принес соболезнования родным пострадавших

Он принес соболезнования семьям погибших и пострадавших, и отметил, что сын должен быть наказан.

Отец водителя BMW, устроившего смертельное ДТП на Невском, сообщил, что его сын имеет проблемы со здоровьем. Мужчина сообщил каналу "78", что отпрыск два с половиной года пролежал во второй городской больнице с менингитом и ранее получал инвалидность. Он также прокомментировал предполагаемое наркотической опьянение сына во время аварии.

Я своего сына вырастил и не могу представить, что он наркоман. Мы непьющая семья.

- сказал мужчина

Он принес соболезнования семьям погибших и пострадавших, и отметил, что сын должен быть наказан.

Напомним, что 24 февраля возле дома номер 55 BMW под управлением 30-летнего Мурада Касымова выехало на тротуар и на полной скорости врезалось в пешеходов. В результате трагедии пострадали пять человек. Трое сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии. Двое — москвичка Евгения Корнеенкова и американец Тодд Кроуэл погибли на месте происшествия. Мужчину арестовали. По данным следствия незадолго до аварии он затягивался "веселящим шариком", что привело к аварии.



Видео:ВКонтакте/RU_CHP: Первый по происшествиям