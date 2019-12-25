Сланцевский район готов к наступлению зимы

Специалисты закончили работать на водоочистных сооружениях.

В Сланцевском районе окончены мероприятия по подготовке водоснабжения к зимнему сезону. Об этом сообщила пресс-служба "Леноблводоканала".

В период проведения работ в районе было отключено холодное водоснабжение: сейчас его восстановили.

Отметим, что основные мероприятия выполнялись ночью. Питьевую воду поставляли 7 автоцистерн "Леноблводоканала".

Ранее мы рассказали о том, что в Ленинградской области установят 109 станций для отчистки воды.

Фото: Пресс-служба ГУП "Леноблводоканал"