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Сланцевский район готов к наступлению зимы
Сегодня, 18:53
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Сланцевский район готов к наступлению зимы

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Специалисты закончили работать на водоочистных сооружениях.

В Сланцевском районе окончены мероприятия по подготовке водоснабжения к зимнему сезону. Об этом сообщила пресс-служба "Леноблводоканала".

В период проведения работ в районе было отключено холодное водоснабжение: сейчас его восстановили.

Отметим, что основные мероприятия выполнялись ночью. Питьевую воду поставляли 7 автоцистерн "Леноблводоканала".

Ранее мы рассказали о том, что в Ленинградской области установят 109 станций для отчистки воды.

Фото: Пресс-служба ГУП "Леноблводоканал"

Теги: жкх, ленинградская область, сланцевский район
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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