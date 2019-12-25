Волонтеры подарили подарки работникам сразу трех больниц.

В пятницу, 3 апреля, стало известно о том, что в Колпино местные жители запустили сладкий флешмоб в поддержку врачей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Колпинского района.

Как оказалось, местные жители совместно с администрацией города собрали сладкие подарки врачам. Волонтеры подарили вкусные презенты работникам сразу трех больниц.

В подарочных наборах была домашняя выпечка, чай и кофе.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге от коронавируса излечили четырёх больных .

Фото:пресс-служба администрации Колпинского района.