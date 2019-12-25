По состоянию на 3 апреля на лечении в клинической инфекционной больнице имени Боткина остается 100 человек с подтвержденным диагнозом коронавируса.

В пятницу, 3 апреля, стало известно о том, что в Петербурге от коронавируса излечили четырёх больных. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания в Северной столице.

По последним данным, в больнице имени Боткина остается 100 человек с подтвержденным диагнозом коронавируса. Из них пять жителей Ленобласти.

Уточняется, что на карантине в самоизоляции находятся 8861 человек. А в обсервацию отправлены 67 петербуржец.

Ранее мы сообщали о том, что врачи Покровской больницы пожаловались на отсутствие спецзащиты для работы с больными пневмонией.

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