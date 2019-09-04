Скворцова: "Продолжительность жизни женщин увеличилась до 78,5 лет, мужчин - до 68,5 лет"

Министр отметила, что скорость роста продолжительности жизни опередила все мировые показатели.

Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова на на Восточном экономическом форуме заявила, что в стране увеличилась продолжительность жизни.

Министр отметила, что скорость роста продолжительности жизни опередила все мировые показатели. За семь месяцев показатели достигли 78,5 и 68,5 лет у женщин и мужчин соответственно.

Вероника Скворцова напомнила, что для долгой и здоровой жизни нужно заботиться о профилактике заболеваний. Так, по проекту "Здравоохранение" будут совершенствоваться оказании первичной медпомощи и помощи при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях. Дальше будут улучшать медицинскую помощь для детей, медцентры, цифровизацию здравоохранения, а также подготовку квалифицированных специалистов.

Ранее Минздрав зарегистрировал первый препарат для лечения спинальной мышечной атрофии в России.

Видео: YouTube/ Клиника ВМТ им. Н. И. Пирогова