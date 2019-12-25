Она надеется, что после него статистика пойдёт вниз.

Глава федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что плато по коронавирусу возможно на следующей неделе. Мнением она поделилась на дистанционном совещании фракции "Единая Россия".

Мы очень надеемся, что на следующей неделе мы выйдем на плато. Вероника Скворцова, глава федерального медико-биологического агентства

Она отметила, что ей очень хотелось бы, чтобы после нахождения на нём какое-то время, статистика по COVID-19 в России пошла вниз.

Ранее Лукашенко назвал коронавирус "ударом по башке" от Господа.