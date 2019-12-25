Сейчас российские специалисты стали лучше выявлять бессимптомных заразившихся.

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом. Она сделала это в эфире Первого канала.

Скворцова отметила, что ситуацию в каждом регионе рассматривают отдельно.

По всему видно, что на самом деле мы недалеко от пика. Вероника Скворцова, глава Федерального медико-биологического агентства

О том, как долго Россия будет идти к максимальному количеству заражённых, она не сказала. Скворцова отметила, что сейчас российские специалисты стали лучше выявлять бессимптомных заразившихся — таких почти половина от всех заразившихся.

По словам Вероники Скворцовой, несмотря на прирост заражённых, количество тяжело больных почти не растёт. При этом общий прирост сохраняется. У тридцати процентов заболевших — легкие формы ОРВИ, у двадцати — тяжеленные.

Мы писали, что за сутки в России зафиксировано 5 642 случаев заражения коронавирусом.