Подсказка - она самая распространённая.

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови.

По её словам, больше всего перед COVID-19 уязвимы люди со второй группой крови. Меньше всего заболевают люди с четвёртой группой крови. Пациенты со второй и третьей группой крови на втором месте по заражаемости.

Скворцова отметила, что лидерство по заражаемости людей со второй группой крови вызвано тем, что она самая распространённая.

Ранее Скворцова назвала стабильным прирост пациентов с коронавирусом.